GESCHICHTE

Moritz hat das Abitur erfolgreich bestanden und hat einen klaren Plan: Journalismus studieren, Journalist werden. Jeder weiß das. Doch er trifft auf Tobias, umherziehender Wanderer und Freigeist. Beeindruckt von dessen Lebenseinstellung, muss sich Moritz die Frage stellen, welcher zukünftige Weg, der Richtige für ihn ist.

ABITUR GESCHAFFT... UND DANN?

Dieser Frage stellen sich jedes Jahr unzählige Absolventen. Wie beneidenswert sind da diejenigen, die schon eine Antwort darauf haben? Doch muss man direkt nach dem Abitur direkt das nächste Ziel ansteuern? Oder ist es nicht legitim, gar nötig, eine Phase der Orientierungslosigkeit und des Suchens zu haben?